PAGELLE FIORENTINA: SOTTIL DEVASTANTE, QUARTA PERFETTO, GUDMUNDSSON ENTRA E INCANTA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro il Lask in Conference League

Martinelli 6 Costretto alla grande parata in uscita dopo una sciocchezza di Kayode, per il resto non compie parate degne di nota.

Kayode 6 Per poco non regala il gol al Lask con un tocco di petto in uscita, non brilla particolarmente anche se si propone spesso anche in fase offensiva

Quarta 7 Si prende un voto cosi alto perchè non perde nessun duello, va sempre in anticipo e stoppa sul nasce ogni possibile pericolo che può nascere. Ha fermato praticamente tutte le offensive avversarie che capitavano dalle sue parti

Ranieri 6,5 Bella la palla che dà a Ikonè dopo pochi minuti, un assist da trequartista navigato. Per il resto partita di gestione. Esce dopo 45 minuti

Parisi 6,5 Ottimo primo tempo dove prima regala l'assist a Sottil e poi si rende protagonista di alcune azioni personali di ottimo livello. Verso la fine della prima frazione di gioco perde un pallone sanguinoso dopo una serpentina in orizzontale vicina all'area di rigore. Nel secondo tempo non regala grandi spunti ma gestisce bene la sfera

Mandragora 6,5 Segna su un grande servizio di Gudmundsson e corona una partita in cui è ordinato e preciso palla al piede, bravo a proporsi sempre per un passaggio

Richardson 7 Partita di grande personalità e dominio del gioco. Tocca la palla tantissime volte, la fa girare e sempre con grande qualità tecnica. Segna di testa e si toglie una bella soddisfazione

Ikonè 6,5 Mezzo voto in più per il gol segnato su un grande assist di Kouamè. Dopo pochi minuti spreca un gol da grande posizione. Ha lo spazio per poter fare molto di più ma non lo sfrutta abbastanza

Kouamè 7 Anche per lui mezzo voto in più perchè ha praticamente segnato un gol senza aver messo direttamente lui la palla in porta, e ci riferiamo alla palla data per il 2-0 di Ikonè. Per il resto gioca una partita di grande impegno, non è sempre preciso tecnicamente e questo gli fa sciupare qualche opportunità. Bella la palla per Colpani che porta al 6-0

Sottil 7,5 Due gol e un assist e ci potremmo fermare qui. Ma la sua gara è stata davvero convincente perchè ogni volta che accelerava saltava sistematicamente gli avversari e creava pericoli. Devastante

Kean 6 Non è preciso come al solito, spesso si perde nel duello verbale con il diretto marcatore innescando una polemica senza molto senso con l'arbitro. Sbaglia qualcosina, va vicino al gol con una bella giocata ma prende la parta alta della traversa

Moreno 6 Entra bene in campo ed è attento in ogni circostanza, bravo anche in alcuni interventi diretti per togliere la palla all'avversario

Beltran 6 Entra e si va a posizionare largo a sinistra, nel ruolo che era di Bove. Inizia a prendere le misure con quello che sarà il suo nuovo ruolo. Sciupa una bella palla che gli dà Gudmundsson

Gudmundsson 7 Al minuto 66 va vicinissimo al gol con un meraviglioso tiro da fuori area. Dialoga palla al piede meravigliosamente bene con chiunque gli sia vicino. Bellissimo l'assist per il gol di Mandragora, ci riprova con Beltran ma l'argentino sbaglia. Perfetto dal dischetto e fa gol

Colpani 6 Entra in campo ma non regala grandi spunti fino a quando, da un suo gol sbagliato, arriva il 6-0

Harder 6,5 Entra bene in campo il classe 2005 nel suo esordio assoluto con la maglia della Fiorentina, non si nasconde, cerca la palla e mostra anche una buona padronanza tecnica

LA DECISIONE DI BIRAGHI DOPO IL FACCIA A FACCIA CON PALLADINO

https://www.labaroviola.com/tmw-biraghi-non-giochera-piu-con-la-fiorentina-si-e-tirato-fuori-dagli-impegni-futuri-del-club/280558/