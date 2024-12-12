TMW: "Biraghi non giocherà più con la Fiorentina, si è tirato fuori dagli impegni futuri del club"

Nella giornata di oggi c'è stato un confronto fra Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, e Cristiano Biraghi, capitano non convocato per la gara contro il LASK di Linz. Probabilmente quella...

Nella giornata di oggi c'è stato un confronto fra Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, e Cristiano Biraghi, capitano non convocato per la gara contro il LASK di Linz. Probabilmente quella contro il Cagliari dell'otto dicembre sarà l'ultima convocazione con la viola in sette stagioni. Questo perché l'ex capitano ha deciso di chiamarsi fuori dopo la mancata maglia da titolare in Conference League di domani. Contro New Saints, San Gallo e Apoel Nicosia aveva indossato la fascia da capitano, mentre con il Pafos era stato sostituito da Martinez Quarta.

Questo perché Biraghi ha deciso di chiamarsi fuori dagli impegni futuri della Fiorentina. Abdicando quindi dalla fascia da capitano che, peraltro, gli spettava sempre meno. Nel corso della stagione Biraghi ha giocato 13 gare, di cui 8 in Serie A e cinque di Conference League, per un totale di 802 minuti. Lo scrive Tuttomercatoweb

BIRAGHI ARRABBIATO

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-biraghi-arrabbiato-per-le-parole-di-palladino-tutto-e-nato-dallacquisto-di-gosens/280551/