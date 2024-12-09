Schopp (all. Lask) preoccupato: "Se scendiamo in campo così, sarà molto dura contro la Fiorentina"

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari, la Fiorentina tornerà di nuovo in campo giovedì contro il Lask. E in Austria c'è un po' di preoccupazione in vista. dell'impegno europeo contro i viola. Ne...

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari, la Fiorentina tornerà di nuovo in campo giovedì contro il Lask. E in Austria c'è un po' di preoccupazione in vista. dell'impegno europeo contro i viola. Nell'ultima giornata di Bundesliga austriaca, il Lask ha perso in casa del Wolfsberger per 2-1. Terza sconfitta di fila per la squadra bianconera (tra campionato e coppa), che adesso in Bundes si trova al settimo posto. In vista della Fiorentina, il tecnico Schopp ha così parlato: “Se scendiamo in campo come abbiamo fatto contro il Wolfsberger, sarà molto difficile a Firenze. Vedo molte individualità e poco gruppo”.

GRAZIANI: “ATTENZIONE ANCHE ALLA FIORENTINA PER LA CORSA SCUDETTO, GIOCANO BENE E VANNO A MILLE ALL’ORA”

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