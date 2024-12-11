I tifosi della Fiorentina rispondono presente per la gara con il Lask: saranno in 10 mila al Franchi

Il richiamo non è sicuramente quello di un big match

Il richiamo non è da big match, anche perché storicamente nelle prime fasi la Conference non ha mai fatto registrare grandi pienoni. Con il Lask - domani 18.45 al Franchi - l'orario non aiuta e nemmeno la temperatura, a quell'ora intorno ai 5°.

La buona notizia è che non pioverà e gli indecisi potranno rompere gli indugi. A ora circa 10mila gli spettatori attesi. Poi la Fiorentina andrà a Bologna per sfidare Italiano e poi in Portogallo. La prossima sfida la Franchi sarà quella del 23 dicembre contro l'Udinese. Lo riporta La Nazione.

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