La Fiorentina soffre e va sotto, poi Mandragora all'87' acciuffa l'1-1. Viola agli ottavi

La Fiorentina passa agli ottavi come terza

Il Vitoria Guimaraes oggi alle ore 21 ospita la Fiorentina di Palladino, per la 6ª ed ultima giornata di Conference League. La squadra portoghese è imbattuta nella competizione, la squadra viola invece è caduta contro l'Apoel.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio il Vitoria Guimaraes. Al 2’ il Guimaraes recupera palla e Gustavo Silva va alla conclusione che finisce larga. Al 5’ ottima trama della Fiorentina, Gudmundsson mette Kouamé davanti alla porta, ma pasticcia e non riesce a tirare, spreca così una buona chance. Al 6’ Comuzzo spazza male il pallone, Gustavo Silva prova la rovesciata, palla fuori. Al 9’ Quarta ruba un ottimo pallone e allarga per Ikoné che va alla conclusione (sballata) invece di passarla ai compagni meglio posizionati di lui. Al 10’ ottima diagonale di Dodò che non si lascia anticipare dell’avversario e sventa un’occasione pericolosa. Al 19’ Nuno Santos prove il tiro di destro dalla distanza, palla di poco a lato. Al 25’ Kaio tira dalla distanza, Terracciano para a mano aperta, sulla respinta Gustavo spedisce la palla fuori dalla porta. Al 28’ Kouamé scappa in profondità e mette il pallone dentro, Gudmundsson protegge palla e Dodò va alla conclusione che finisce in curva. Al 33’ il Vitoria Guimaraes passa in vantaggio con Gustavo Silva, Fiorentina che non riesce a chiudere in difesa. Al 42’ la Fiorentina pasticcia, Gustavo Silva simula per prendere il rigore e si becca il giallo. Al 44’ Nuno Santos va al tiro dalla distanza, palla che finisce sul fondo. Al 46’ ammonito Thiago Silva per fallo su Gudmundsson.

SECONDO TEMPO- Al 45’ fuori Comuzzo e Richardson, al suo posto Adlì e Ranieri. Al 48’ tiro a giro del 10 del Guimaraes, palla che finisce di un soffio fuori. Al 50’ pericoloso Kaio in scivolata. Al 50’ ammonito per proteste Manu. Al 57’ fuori Gudmundsson ed Ikonè, dentro Kean e Colpani. Al 66’ Beltran serve Kean che a tu per tu con il portiere tira e lo centra. Al 66’ ammonito Kouamé che salterà il prossimo match. Al 70’ destro alto di Tiago Silva. Al 74’ Terracciano salva sul tiro di Tiago. Al 75’ fuori Parisi, al suo posto Gosens. Al 76’ Vitoria Guimaraes ad un passo dal 2-0. Al 78’ pallone che finisce su Beltran, che va al tiro, palla deviata in corner. All’81’ bella combinazione Kouamé-Colpani, l’ivoriano va al tiro, palla fuori. All’87’ Dodò dentro, Varela tocca, Mandragora al volo fa 1-1. All’89’ ammonito Palladino per proteste.

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