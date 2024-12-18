Vitoria-Fiorentina è la sfida degli ex terzini destri: Dodo e Bruno Gaspar hanno vestito entrambe le maglie

Sia Dodo che Bruno Gaspar hanno indossato le maglie di Fiorentina e Vitoria Guimaraes in carriera, con risultati diversi

Vitoria Guimaraes-Fiorentina chiuderà la fase campionato di entrambe le squadre nella Conference League 2024-2025. Una sfida che vale almeno il secondo posto, con entrambe le squadre motivate a vincere e far bene per garantirsi un tabellone migliore nella fase a eliminazione diretta. Ma Vitoria Guimaraes-Fiorentina è anche la sfida dei doppi ex, entrambi terzini destri: il brasiliano Dodo e il portoghese Bruno Gaspar.

Partiamo dall'attuale numero 2 della Fiorentina. Correva la stagione 2018/2019, quando un giovanissimo Dodo (allora 20enne) approdò al Vitoria Guimaraes in prestito dallo Shaktar Donetsk. La parentesi in Portogallo fece crescere il terzino destro brasiliano, che nonostante le sole 12 presenze stagionali tornò in Ucraina rigenerato e maturato, tanto da imporsi come titolare in Champions League nella stagione successiva. Con la maglia del Guimaraes, Dodo ha messo a referto 2 gol e 2 assist, collezionando poco più di 1000 minuti totali.

Percorso più articolato, invece, per Bruno Gaspar, che ha più volte indossato la maglia bianconera del Vitoria, inserendo una parentesi con la maglia della Fiorentina. Gaspar sbarcò a Firenze nell'ormai lontana estate del 2017, quando venne acquistato proprio dal Vitoria Guimaraes per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. La sua parentesi in maglia viola non è stata certo esaltante: 17 presenze totali in una stagione, 2 soli assist a referto, tante panchine e nemmeno 1000 minuti totali. Ciononostante, la Fiorentina riuscì a rivenderlo nel 2018 allo Sporting Lisbona per circa 5 milioni di euro. Poi, nel 2022, Bruno Gaspar è tornato al Vitoria Guimaraes, con cui quest'anno ha già collezionato numerose presenze. Tuttavia, domani non sarà della partita a causa di un infortunio muscolare.

LA FIORENTINA TORNA A GUIMARAES

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