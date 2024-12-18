La Fiorentina torna all'Estadio Afonso Henriques. Il precedente? Uno scialbo 0-0 con il Paços Ferreira in EL

11 anni dopo il pareggio con il Pacos Ferreira, la Fiorentina è pronta a rigiocare nell'Estadio Afonso Henriques contro il Vitoria Guimaraes

Sono passati ben 11 anni da quel 28 novembre 2013, data in cui la Fiorentina, allenata da mister Vincenzo Montella, volò a Guimaraes per affrontare il piccolo Paços Ferreira nei gironi di Europa League. Una Fiorentina diversa, che quell'anno dominò il proprio raggruppamento europeo, vincendo 5 sfide su 6 e pareggiando, curiosamente, proprio a Guimaraes, nella casa europea del Paços Ferreira.

Ma chi fu protagonista di quello scialbo 0 a 0 nell'inverno portoghese? La Fiorentina di Montella si presentò con un un 4-3-3 e un discreto turnover, tant'è che i titolari erano: Munua in porta, Roncaglia, Tomovic, Compper (per l'occasione capitano), Marcos Alonso in difesa, Ambrosini, Aquilani e Bakic in cabina di regia. Il tridente offensivo composto da Ilicic, Mati Fernandez e Ryder Matos punta centrale. In panchina, invece, erano seduti Neto, Pizarro, Cuadrado, Savic, Capezzi, Fazzi e Yakovenko, che per l'occasione subentrò a Ilicic.

Quell'anno, gli uomini di Montella riuscirono a spingersi fino agli ottavi di finale di Europa League, quando furono battuti dalla Juventus nel doppio confronto, perdendo al Franchi per 1 a 0 dopo il pareggio per 1 a 1 di Torino firmato Mario Gomez.

Poco più di 11 anni dopo, la Fiorentina di Palladino è pronta a tornare nell'inferno dell'Estadio Afonso Enriques, dove i viola verranno accolti da 30 mila spettatori di fede bianconera (si va verso il sold out). Un fattore chiave sarà l'assenza dei tifosi fiorentini, che devono ancora scontare la squalifica subita dalla UEFA dopo i fatti di San Gallo.

IL RINNOVO DI DODO

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