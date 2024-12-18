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TMW: "Dopo il mercato di Gennaio il rinnovo di Dodò con la Fiorentina, fino al 2029 o al 2030"

Dodo (26 anni) si è preso di prepotenza un posto da intoccabile sulla fascia destra difensiva della Fiorentina, a suon di ottime prestazioni che lo hanno fatto emergere nel panorama dei terzini in Ser...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2024 12:38
TMW: "Dopo il mercato di Gennaio il rinnovo di Dodò con la Fiorentina, fino al 2029 o al 2030" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dodo (26 anni) si è preso di prepotenza un posto da intoccabile sulla fascia destra difensiva della Fiorentina, a suon di ottime prestazioni che lo hanno fatto emergere nel panorama dei terzini in Serie A.

Tanto che la Fiorentina lavora al rinnovo di contratto di Dodo, pronto a diventare realtà dopo il mercato di gennaio. Manca la definizione dei dettagli, della cifra giusta e della scadenza esatta, ma la strada è stata aperta e c'è già una volontà reciproca di andare avanti insieme. Sarà una firma che vedrà premiato l'ottimo rendimento del laterale brasiliano classe 1998 con un aumento del suo stipendio e la nuova scadenza che dovrebbe essere fissata tra il 2029 e il 2030. Lo scrive Tuttomercatoweb

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