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Bucchioni: "Centrato il primo obiettivo stagionale, ora il mercato per sostituire Bove"

Secondo Bucchioni le alternative in rosa non riescono a dare un contributo apprezzabile, a questo punto serve un mercato funzionale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2024 00:22
Bucchioni: "Centrato il primo obiettivo stagionale, ora il mercato per sostituire Bove" -
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Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana al termine della gara di Guimaraes:

"Questa partita conferma che quando non giocano i titolari la squadra ne risente, il livello si abbassa troppo. Proprio chi dovrebbe far rifiatare i titolari riesce a far peggio. Terracciano ad esempio secondo me rivedibile sul gol. Certo, la reazione c'è stata, ed alla fine è stato conquistato il primo obiettivo stagionale, terzo posto non scontato. Adesso è il mercato a dover aiutare, uno come Bove inutile ripeterlo non si può regalare, era l'equilibratore di questa squadra"

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