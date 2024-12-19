Bucchioni: "Centrato il primo obiettivo stagionale, ora il mercato per sostituire Bove"

Secondo Bucchioni le alternative in rosa non riescono a dare un contributo apprezzabile, a questo punto serve un mercato funzionale

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana al termine della gara di Guimaraes:

"Questa partita conferma che quando non giocano i titolari la squadra ne risente, il livello si abbassa troppo. Proprio chi dovrebbe far rifiatare i titolari riesce a far peggio. Terracciano ad esempio secondo me rivedibile sul gol. Certo, la reazione c'è stata, ed alla fine è stato conquistato il primo obiettivo stagionale, terzo posto non scontato. Adesso è il mercato a dover aiutare, uno come Bove inutile ripeterlo non si può regalare, era l'equilibratore di questa squadra"

Fiorentina, agli ottavi di Conference spauracchio Atene, incrocio Chelsea possibile solo dalle semifinali

https://www.labaroviola.com/fiorentina-agli-ottavi-di-conference-spauracchio-atene-incrocio-chelsea-possibile-solo-dalle-semifinali/281628/