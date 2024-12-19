Fiorentina, agli ottavi di Conference spauracchio Atene, incrocio Chelsea possibile solo dalle semifinali

Grecia, Slovenia, Islanda, Bosnia. Sarà uno di questi paesi ad ospitare la prossima tappa europea della Fiorentina

La Fiorentina ha chiuso la fase camipionato di Conference Leauge al terzo posto. Agli ottavi di finale (sorteggio il 21 febbraio) sfiderà una fra Panathinaikos, Olimpija Ljubljiana, Vikingur e Borac Banja Luka. Le quattro squadre saranno accoppiate per sorteggio, con Panathinaikos e Olimpija Ljubljiana che saranno teste di serie.

ll 21 febbraio la Fiorentina sarà abbinata alla vincente di una di queste due sfide. Sempre quel giorno, la Fiorentina scoprirà da quale lato del tabellone sarà collocata. Se sarà dalla stessa parte del Chelsea, l’incontro con i Blues potrebbe avvenire in semifinale. Viceversa, se riuscirà a finire dalla parte opposta, la sfida con i Blues potrebbe andare in scena soltanto in finale (e in semifinale potrebbe esserci il remake della sfida con il Vitoria Guimaraes).

Di seguito la classifica finale del girone eliminatorio con le otto squadre qualificate direttamente agli ottavi

Lo riporta il corrieredellosport.it

Palladino: “Obiettivo raggiunto. Primo tempo? Ho sbagliato io, mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti”

https://www.labaroviola.com/palladino-obiettivo-raggiunto-primo-tempo-ho-sbagliato-io-mi-e-piaciuto-latteggiamento-di-tutti/281624/