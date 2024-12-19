Nicolato: "Il Vitoria Guimaraes soffre giocatori rapidi e tecnici. Dopo il Porto è la tifoseria più calda"

E' intervenuto quest'oggi a Radio Bruno nella trasmissione Pentasport Francesco Nicolato, consulente di mercato e talent scout in Portogallo. Alla domanda dei presentatori: che partita ti aspetti e so...

E' intervenuto quest'oggi a Radio Bruno nella trasmissione Pentasport Francesco Nicolato, consulente di mercato e talent scout in Portogallo. Alla domanda dei presentatori: che partita ti aspetti e soprattutto che avversario affronterà la Fiorentina?, ha risposto: "Il Vitoria Guimaraes è un avversario difficile da affrontare sempre. Sta facendo un bel cammino in europa ed è una formazione molto ostico da affrontare quando gioca in casa. Ha un pubblico molto caloroso, dopo il Porto è la tifoseria più calda in Portogallo. Il sistema di gioco è il classico 4-4-2, difendendo bene in blocco basso per riconquistare palla e ripartire bene negli spazi; ciò che farà la differenza però, è proprio la capacità di interpretare le partite casalinghe con animo infuocato e temerario. La viola di quest'anno, in ogni caso rimane favorita".

La Fiorentina giocando un calcio molto verticale potrebbe avere delle difficoltà contro una squadra che gioca con il blocco basso e riparte in contropiede?: "Tanto dipenderà da come preparerà la partita il tecnico dei portoghesi Rui Borges. Le probabilità di vedere una partita lenta e noiosa, soprattutto all'inizio, potrebbero essere elevate. Il discorso cambierebbe se il Vitoria Guimaraes aggredisse la viola nella propria metà campo fin da subito.

Quali sono i punti deboli della formazione lusitana?: "A mio parere sulla velocità di transizione. Ripartire velocemente e con un gioco più rapido e meno articolato, potrebbe fare la differenza. Triangolazioni e combinazioni rapide che mandano nello spazio il giocatore possono essere il grimaldello per scardinare la difesa bianconera".

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