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FORMAZIONE FIORENTINA: TERRACCIANO IN PORTA, GUDMUNDSSON TREQUARTISTA, BELTRAN ESTERNO, KOUAMÈ CENTRAVANTI

La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo alle ore 21 contro il Vitoria Guimaraes. Gli undici viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2024 20:01
FORMAZIONE FIORENTINA: TERRACCIANO IN PORTA, GUDMUNDSSON TREQUARTISTA, BELTRAN ESTERNO, KOUAMÈ CENTRAVANTI - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle ore 21 in Portogallo per l'ultima partita del girone unico di Conference League, la squadra viola incontra il Vitoria Guimaraes. Palladino deve fare a meno di Sottil e Cataldi, fuori per tonsillite, oltre che Biraghi, fuori dal progetto. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Dodò, Comuzzo, Quarta, Parisi, Mandragora, Richardson, Ikonè, Gudmundsson, Beltran, Kouamè, 

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