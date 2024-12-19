FORMAZIONE FIORENTINA: TERRACCIANO IN PORTA, GUDMUNDSSON TREQUARTISTA, BELTRAN ESTERNO, KOUAMÈ CENTRAVANTI
La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo alle ore 21 contro il Vitoria Guimaraes. Gli undici viola
La Fiorentina scende in campo alle ore 21 in Portogallo per l'ultima partita del girone unico di Conference League, la squadra viola incontra il Vitoria Guimaraes. Palladino deve fare a meno di Sottil e Cataldi, fuori per tonsillite, oltre che Biraghi, fuori dal progetto. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Dodò, Comuzzo, Quarta, Parisi, Mandragora, Richardson, Ikonè, Gudmundsson, Beltran, Kouamè,
CARESSA DICE LA SUA SULLA POLEMICA TRA ITALIANO E PRADÈ
https://www.labaroviola.com/caressa-nessuna-malizia-nellesultanza-di-italiano-ma-deve-migliorare-prade-ha-letto-dei-sottintesi/281569/