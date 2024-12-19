Caressa: "Nessuna malizia nell'esultanza di Italiano, ma deve migliorare. Pradè ha letto dei sottintesi"

Italiano? Per andare in una squadra di top level europeo deve un po' cambiare alcuni atteggiamenti

Suo suo canale YouTube, Fabio Caressa ha voluto soffermarsi sull'acceso botta e risposta tra il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, e l'attuale allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, al termine del match del Dall'Ara. Queste le sue parole:

"Italiano, si sa, è un po' sopra le righe. No, è secondo me l'ultimo tassello che deve mettere per diventare un allenatore da grandissima squadra. Diciamo, per andare in una squadra di top level europeo deve un po' cambiare alcuni atteggiamenti.

Devo dire francamente che sì, ha esultato. È vero che c'era stato il problema della mamma di Palladino. Però lui, in quel momento non è che ha voluto mancare di rispetto, non ci ha pensato. Ha vissuto probabilmente una settimana di grande tensione. Voi lo sapete, non sono mai tenero con quelli che esagerano. Sicuramente deve migliorare da quel punto di vista, però francamente io non l'avrei vissuta come un'offesa alla squadra avversaria o alla sua ex squadra. Ha esultato perché ha vinto una partita importante, 1-0, tirata fino alla fine, una partita che per lui voleva dire molto.

Io credo che Daniele Pradè, una bravissima persona, molto equilibrata, si sia molto arrabbiato perché, secondo me, ha letto dei sottintesi rispetto magari a quello che era successo quando Italiano è andato via dalla Fiorentina. Io, personalmente, tengo a credere nella buona fede del tecnico, che ha avuto un'esplosione di gioia e poi si è reso conto. Secondo me, è scappato nel tunnel proprio perché non voleva esagerare. Però in quel momento lì ha avuto una reazione che, peraltro, mi risulta non abbia offeso nessuno. È stata solo una grande manifestazione di felicità.

Quindi, capisco Daniele, capisco il momento della Fiorentina, un abbraccio a Palladino. Però non c'ho visto tanta malizia. E con questo, magari sbaglio. Capisco che i tifosi della Fiorentina si siano arrabbiati da questo punto di vista. Capisco, capisco sia gli uni che gli altri, però rimettiamo le cose nella giusta dimensione. Una stretta di mano, in quel caso, magari può risolvere tutto"

Malusci: “Non mi è piaciuta la reazione di Italiano, è stata una mancanza di rispetto verso Palladino”

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