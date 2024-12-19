Malusci: "Non mi è piaciuta la reazione di Italiano, è stata una mancanza di rispetto verso Palladino"

Malusci ha criticato la reazione di Italiano dopo Bologna-Fiorentina, considerandola una mancanza di rispetto nei confronti di Palladino

Nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci si è espresso sull'esultanza di Vincenzo Italiano dopo la vittoria del Bologna sui Viola. Queste le sue parole a riguardo:

“Innanzitutto, da quell’esultanza si capisce che Italiano e la Fiorentina non hanno avuto una separazione così idilliaca. Italiano è sempre andato avanti sulla sua strada a Firenze, non si è mai lamentato di nulla, nemmeno del mercato. Ma se tu sei l’allenatore e non ti comprano i giocatori che vuoi, rimani al tuo posto e non dici nulla? Lui avrebbe dovuto dare un segnale, ma non l’ha mai fatto. Detto questo, a me l’esultanza sinceramente mi è sembrata subito una mancanza di rispetto verso il collega. Secondo me poteva evitare, il mio pensiero è andato immediatamente a Palladino che aveva da poco perso la mamma. Insomma, non mi è piaciuta la reazione di Italiano, lui si è sentito di fare così e va bene, ci può stare, ma io contesto il momento, perché non mi è piaciuto nei confronti di Palladino.”

FUNARO SUL FRANCHI

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