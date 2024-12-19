PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA IL MIGLIORE, QUARTA DISASTROSO, KEAN SI MANGIA UN GOL

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo nel pareggio della squadra viola in Portogallo

Terracciano 5,5 Sul gol subito può fare meglio, è posizionato male anche se di certo non è il primo colpevole. Per il resto gioca una partita degna facendosi trovare pronto

Dodò 6,5 Sta bene e si vede ma non spinge come siamo abituati soprattutto nel primo tempo, paga una squadra che non gira e una manovra che non c'è. Perde alcuni palloni per troppa sufficienza, finisce alla grande. Da un suo cross arriva il gol di Mandragora

Quarta 4,5 Si perde l'autore del gol dell'1-0, poi regala la palla ai portoghesi che fargli fare il 2-0 ma incredibilmente sbagliano. Ma è sempre posizionato male e questo gli fa fare diversi errori. Non è quello dello scorso anno, fa troppi errori, le uscite palla al piede non bastano

Comuzzo 5,5 La prima nota stonata della stagione del talento viola. Sbaglia le uscite, non legge bene le situazioni, troppo rilassato. In previsione della titolarità di lunedi, esce dopo 45 minuti

Parisi 5,5 Inesistente in fase offensiva, in fase difensiva a volta tiene bene, altre volte invece non è ben messo e si fa saltare. Se doveva essere un esame per farlo giocare di più in partite più importanti, l'esame non è superato. Troppo esile e poco temibile

Mandragora 7 Il migliore della partita viola, cerca di essere sempre ordinato in una squadra che ordinata non è. Lotta sempre e trova un gol trovandosi al posto giusto nel momento giusto

Richardson 5,5 Lento e prevedibile, non riesce a trovare mai la giusta giocata, ingabbiato nelle maglie avversarie, non riesce ad emergere. Palladino lo tira fuori dopo 45 minuti

Ikonè 5 Non si vede mai e quando si vede non incide nè fa mai qualcosa di pericoloso per gli avversari. Una costante ormai

Gudmundsson 5,5 Non è ispirato e si vede, poche giocate illuminanti, zero spunti pericolosi, con il freno a mano tirato

Beltran 5,5 Il primo tempo è osceno, nel secondo tempo si salva perchè dà una grande palla a Kean, va vicino al gol con un tiro che viene murato al minuto 77. Lotta con poche fortune, finisce la partita in crescendo

Kouamè 5 Pronti via e sciupa una grande occasione. L'impressione è che non sia proprio all'altezza della situazione. Non tira mai in porta, non si muove da attaccante, non detta un passaggio attraverso un movimento. Quando conclude, non è preciso

Ranieri 6 Entra all'inizio del secondo tempo e con determinazione cerca di essere più pulito. Non è sempre bello da vedere ma molto pratico

Adli 6,5 Anche lui entra in campo dal minuto 45 e con le sue giocate migliora la qualità della manovra e la sua pericolosità. Fa partire l'azione del gol del pareggio

Colpani 5 Spento, lento, avulso, non tira e non fa assist, di saltare l'uomo con una giocata, nemmeno l'idea, per uno che di mestiere fa l'esterno, sono delle gravi mancanze

Kean 5,5 Entra in campo e dopo pochi minuti ha sui piedi una grande occasione per far gol, è tutto solo davanti al portiere ma sbaglia. Per il resto non si vede più

CARESSA NON LA PENSA COME PRADE, LE SUE PAROLE

https://www.labaroviola.com/caressa-nessuna-malizia-nellesultanza-di-italiano-ma-deve-migliorare-prade-ha-letto-dei-sottintesi/281569/