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Maltempo a Firenze, la partenza della Fiorentina per il Portogallo è slittata. Non è chiaro quando partirà

Problemi per la partenza della Fiorentina per il Portogallo in vista della sfida di domani sera contro il Guimaraes. La squadra ancora non è arrivata all'aeroporto di Peretola nonostante la partenza f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2024 15:05
Maltempo a Firenze, la partenza della Fiorentina per il Portogallo è slittata. Non è chiaro quando partirà - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Problemi per la partenza della Fiorentina per il Portogallo in vista della sfida di domani sera contro il Guimaraes. La squadra ancora non è arrivata all'aeroporto di Peretola nonostante la partenza fosse fissata già per le 14.30. Il motivo del ritardo della partenza è legato alle condizioni atmosferiche non ottimali. Adesso la società sta attendendo informazioni su un eventuale slittamento o spostamento del volo che dovrebbe portare la Fiorentina in Portogallo.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL GUIMARAES: OUT SOTTIL, CATALDI, RUBINO E BIRAGHI. C’È PONGRACIC

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