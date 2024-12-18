Maltempo a Firenze, la partenza della Fiorentina per il Portogallo è slittata. Non è chiaro quando partirà

Problemi per la partenza della Fiorentina per il Portogallo in vista della sfida di domani sera contro il Guimaraes. La squadra ancora non è arrivata all'aeroporto di Peretola nonostante la partenza f...

Problemi per la partenza della Fiorentina per il Portogallo in vista della sfida di domani sera contro il Guimaraes. La squadra ancora non è arrivata all'aeroporto di Peretola nonostante la partenza fosse fissata già per le 14.30. Il motivo del ritardo della partenza è legato alle condizioni atmosferiche non ottimali. Adesso la società sta attendendo informazioni su un eventuale slittamento o spostamento del volo che dovrebbe portare la Fiorentina in Portogallo.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL GUIMARAES: OUT SOTTIL, CATALDI, RUBINO E BIRAGHI. C’È PONGRACIC

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