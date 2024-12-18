I convocati della Fiorentina per il Guimaraes: out Sottil, Cataldi, Rubino e Biraghi. C'è Pongracic
Appena prima della partenza per Guimaraes, la Fiorentina ha stilato la lista dei convocati in vista della partita di domani sera contro il Vitoria. Non ci sono Biraghi e Cataldi, assenti anche dall'al...
Appena prima della partenza per Guimaraes, la Fiorentina ha stilato la lista dei convocati in vista della partita di domani sera contro il Vitoria. Non ci sono Biraghi e Cataldi, assenti anche dall'allenamento di stamani, oltre a Sottil e al giovane Rubino, mentre la squadra viola può riabbracciare Pongracic regolarmente tra i convocati. Nella lista anche i giovani Harder e Caprini, eccola:
Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Adli, Harder, Mandragora, Richardson.
Attaccanti: Beltran, Caprini, Colpani, Gudmundsson, Ikoné, Kouame, Kean.
TMW: “DOPO IL MERCATO DI GENNAIO IL RINNOVO DI DODÒ CON LA FIORENTINA, FINO AL 2029 O AL 2030”
https://www.labaroviola.com/tmw-dopo-il-mercato-di-gennaio-il-rinnovo-di-dodo-con-la-fiorentina-fino-al-2029-o-al-2030/281376/