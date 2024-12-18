I convocati della Fiorentina per il Guimaraes: out Sottil, Cataldi, Rubino e Biraghi. C'è Pongracic

Appena prima della partenza per Guimaraes, la Fiorentina ha stilato la lista dei convocati in vista della partita di domani sera contro il Vitoria. Non ci sono Biraghi e Cataldi, assenti anche dall'al...

A cura di Redazione Labaroviola 18 dicembre 2024 14:50

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