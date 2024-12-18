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I convocati della Fiorentina per il Guimaraes: out Sottil, Cataldi, Rubino e Biraghi. C'è Pongracic

Appena prima della partenza per Guimaraes, la Fiorentina ha stilato la lista dei convocati in vista della partita di domani sera contro il Vitoria. Non ci sono Biraghi e Cataldi, assenti anche dall'al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2024 14:50
I convocati della Fiorentina per il Guimaraes: out Sottil, Cataldi, Rubino e Biraghi. C'è Pongracic -
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Appena prima della partenza per Guimaraes, la Fiorentina ha stilato la lista dei convocati in vista della partita di domani sera contro il Vitoria. Non ci sono Biraghi e Cataldi, assenti anche dall'allenamento di stamani, oltre a Sottil e al giovane Rubino, mentre la squadra viola può riabbracciare Pongracic regolarmente tra i convocati. Nella lista anche i giovani Harder e Caprini, eccola:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Adli, Harder, Mandragora, Richardson.
Attaccanti: Beltran, Caprini, Colpani, Gudmundsson, Ikoné, Kouame, Kean.

TMW: “DOPO IL MERCATO DI GENNAIO IL RINNOVO DI DODÒ CON LA FIORENTINA, FINO AL 2029 O AL 2030”

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