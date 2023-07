TMW, la Fiorentina ha incontrato gli agenti di Nelsson, difensore centrale del Galatasaray. Costa 15 milioni

Continua la ricerca da parte della Fiorentina per il nuovo difensore centrale da affidare a Vincenzo Italiano, dopo l’addio di Igor che da ieri è ufficialmente un giocatore del Brighton. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle ultime ore la dirigenza del club viola ha incontrato infatti gli agenti di Victor Nelsson, centrale danese del Galatasaray, arrivato al club turco nell’estate 2021 e con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Galatasaray per far partire il giocatore chiederà non meno di 15 milioni di euro, con la Fiorentina che ha dunque preso informazioni per un’eventuale trattativa direttamente con l’entourage del calciatore, in attesa di capire cosa fare e se provare l’affondo con il Galatasaray in tempi relativamente brevi, visto che lo stesso Italiano avrà bisogno di lavorare con il difensore per inserirlo nei suoi meccanismi del reparto arretrato che ieri nella bruttissima sconfitta contro la Stella Rossa ha mostrato più di un limite. Lo scrive TMW

