Mediaset e l'ultima bufala riguardo la Fiorentina e il suo prossimo allenatore

Stamaccioni alternativa a Stefano Pioli? Non è proprio così...

È notizia di poco fa, riportata da Sportmediaset di come la Fiorentina starebbe avendo problemi con l'ingaggio di Stefano Pioli per via di un accordo che ancora non si trova con l'Inter. Infatti il tecnico ex Lazio e Bologna ha un contratto biennale con la società nerazzurra e quindi, prima di ufficializzare il suo accordo con la Fiorentina, deve rompere il suo contratto con l'Inter.

Ecco, secondo sportmediaset, questi problemi legati alla buonuscita contrattuale con la società nerazzurra starebbero spingendo i dirigenti della Fiorentina ha cercare alternative a Pioli. Uno su questi Stamaccioni, ex allenatore sempre dell'Inter e del Panathinaikos, sarebbe la prima vera alternativa a Stefano Pioli nel caso non riuscisse a trovare l'accordo di libera uscita con la società milanese.

Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, questo nome accostato a quello della Fiorentina non corrisponde assolutamente a realtà. La società gigliata non ha mai cercato né ha intenzione di farlo, Andrea Stamaccioni.

Flavio Ognissanti