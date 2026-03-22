Stramaccioni: "Vanoli ha girato una situazione complicatissima. Ora deve portare a termine l'opera".

Queste le parole dell'allenatore e opinionista Andrea Stramaccioni nel post partita di Dazn, dove loda apertamente l'operato di Vanoli.

E' intervenuto nel postpartita di Dazn l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni. Queste le sue parole su Vanoli: "E' un allenatore che mi piace tanto perché ha sempre un profilo basso, grande lavoratore, allenatore che spende tanto tempo nei settori giovanili della Nazionale, Under 19 e Under 20, e fa la nazionale maggiore con Ventura. A Torino ha avuto un epilogo sfortunato, e sono contento perché a Firenze ha girato una situazione complicatissima".

Prosegue: "Nel finale di partita, quando la Fiesole canta 'Vi vogliamo così', secondo me lì hai vinto. Ovviamente deve portare a termine l'opera ma ha girato qualcosa di complicatissimo".