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Stramaccioni: "Vanoli ha girato una situazione complicatissima. Ora deve portare a termine l'opera".

Queste le parole dell'allenatore e opinionista Andrea Stramaccioni nel post partita di Dazn, dove loda apertamente l'operato di Vanoli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2026 23:19
Stramaccioni: "Vanoli ha girato una situazione complicatissima. Ora deve portare a termine l'opera". -
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E' intervenuto nel postpartita di Dazn l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni. Queste le sue parole su Vanoli: "E' un allenatore che mi piace tanto perché ha sempre un profilo basso, grande lavoratore, allenatore che spende tanto tempo nei settori giovanili della Nazionale, Under 19 e Under 20, e fa la nazionale maggiore con Ventura. A Torino ha avuto un epilogo sfortunato, e sono contento perché a Firenze ha girato una situazione complicatissima".

Prosegue: "Nel finale di partita, quando la Fiesole canta 'Vi vogliamo così', secondo me lì hai vinto. Ovviamente deve portare a termine l'opera ma ha girato qualcosa di complicatissimo".

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