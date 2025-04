Stramaccioni avvisa il Parma: “La Fiorentina al Franchi non sbaglia un colpo, gara difficilissima”

Andrea Stramaccioni, commentatore per DAZN, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Parma, parlando anche della prossima partita di campionato dei ducali contro la Fiorentina allo stadio Franchi. Queste le sue parole:

“È una squadra forte e completa in tutti i reparti, Palladino ha trovato con la difesa a tre probabilmente il suo “abito su misura” dopo diversi cambi tattici in stagione, ed ha in Moise Kean uno dei giocatori più determinanti di questa serie A. Gudmundsson sta tornando ai suoi livelli e Fagioli e Dodò mi hanno impressionato a San Siro. Sarà una gara difficilissima per il Parma anche perché al Franchi ultimamente la Fiorentina non sbaglia un colpo”.