Ujfalusi smentisce: "Non andrò allo Sparta Praga con Stramaccioni, ho altri progetti"

Ho sentito anche io queste voci e sono rimasto sorpreso

Thomas Ujfalusi, ex difensore della Fiorentina recentemente accostato allo Sparta Praga ed al suo probabile nuovo allenatore Andrea Stramaccioni, ha fatto chiarezza sulle pagine del quotidiano Denik Sport: "Ho sentito anche io queste voci e sono rimasto sorpreso. Non sono in contatto nè con lo Sparta nè con Stramaccioni. Probabilmente il mio nome è emerso perchè ho giocato in Italia, conosco l’italiano e collaboro con lo Sparta nello scouting, ma questo è tutto. Dipende da cosa eventualmete mi verrebbe offerto, tra poco riparte la preparazione e al momento ho altri piani. L’ingaggio di Stramaccioni è una mossa interessante".