Ujfalusi smentisce: "Non andrò allo Sparta Praga con Stramaccioni, ho altri progetti"
Ho sentito anche io queste voci e sono rimasto sorpreso
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2017 20:54
Thomas Ujfalusi, ex difensore della Fiorentina recentemente accostato allo Sparta Praga ed al suo probabile nuovo allenatore Andrea Stramaccioni, ha fatto chiarezza sulle pagine del quotidiano Denik Sport: "Ho sentito anche io queste voci e sono rimasto sorpreso. Non sono in contatto nè con lo Sparta nè con Stramaccioni. Probabilmente il mio nome è emerso perchè ho giocato in Italia, conosco l’italiano e collaboro con lo Sparta nello scouting, ma questo è tutto. Dipende da cosa eventualmete mi verrebbe offerto, tra poco riparte la preparazione e al momento ho altri piani. L’ingaggio di Stramaccioni è una mossa interessante".