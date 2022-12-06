Stramaccioni impazzisce in diretta per Amrabat: "Un gigante, un gigante! Ennesimo recupero". Il video

Ennesima prestazione super per Amrabat anche contro la Spagna e in telecronaca si esalta anche Stramaccioni

Vince il Marocco contro la Spagna ai calci di rigore anche grazie ad una prestazione formidabile di Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina è stato letteralmente insuperabile dagli avversari spagnoli. Nel corso della telecronaca, Andrea Stramaccioni, seconda voce in commento, di fronte all'ennesimo pallone preso da Amrabat ha esclamato: "Un gigante, un gigante, ha recuperato l'ennesimo pallone, un pallone difficile" con Alberto Rimedio che ha aggiunto: "Strepitoso Sofyan"

RETROSCENA SARRI

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