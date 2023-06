Stramaccioni: “Retegui perfetto per la Fiorentina. L’attaccante pronto che fa già 20 gol non viene a Firenze”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e adesso commentatore Dazn, ha parlato a Radio Bruno dei possibili movimenti di mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina deve fare un mercato di medio-alto livello, prendere quei giocatori importanti un attimo prima di diventare top, come fatto con Amrabat per esempio, oppure Retegui. Giocatori che stanno per fare quel salto ma ancora non lo hanno fatto, anche perché poi non li prendi più. Berardi è una grande occasione, alla Fiorentina sarebbe nel suo contenitore tattico, ti fa fare il salto di qualità.

Retegui? Se vuoi attaccanti da 20 gol, da grande squadra, non vengono a Firenze. Retegui è giovane, ha margini di miglioramento, lui non molla mai, è considerato dalla nazionale italiana per il ruolo di centravanti, è un profilo che sta un attimo prima dell’esplosione che va bene

Dia ha fatto l’esterno sinistro con il Senegal al mondiale, lui è più affermato rispetto a Retegui, ha già giocato in serie A facendo tanti gol, lui è a suo agio quando si muove liberamente, si presta meno al gioco della Fiorentina perchè Paulo Sousa lo ha utilizzato con un punto di riferimento in attacco.

A centrocampo Italiano vuole giocatori che ti pulisce i pallini, uno che sa giocare corto e che sa giocare lungo, Amrabat nel mondiale è stato devastante facendo quello che sa fare meglio, recuperando una quantità industriale di palloni, poi palla al piede faceva passaggi normali e banali ma non era quello il suo compito”

