Gazzetta svela: “Il Galatasaray ha rifiutato l’offerta della Fiorentina per Zaniolo. C’è la Juve ora su di lui”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, parla di Nicolò Zaniolo e si sofferma sul suo futuro. Su di lui ci sono Fiorentina e Juve, secondo la rosea l’offerta della viola è stata rifiutata. L’azzurro ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, ma la sensazione è che ad agosto ne possano servire decisamente di meno per riportarlo in Serie A. Un’offerta nei giorni scorsi è arrivata al Galatasaray anche dalla Fiorentina, ma è stata giudicata insufficiente dal club turco. Con la Juve il discorso sarebbe completamente differente, soprattutto se nel frattempo fosse andato già in porto l’affare McKennie ad ammorbidire i rapporti. Lato giocatore, attualmente Zaniolo guadagna 3,5 milioni a stagione e al club bianconero non chiederebbe la luna: il suo acquisto così non inciderebbe più di tanto sul monte ingaggi, in un momento in cui la Juve deve gioco forza tagliare.

LEGGI ANCHE, VENERATO: “IL NAPOLI NON SI È INSERITO PER ORSOLINI, LO VUOLE LA FIORENTINA E LA LAZIO SE SALTA BERARDI”