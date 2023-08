Stramaccioni: “Nico Gonzalez sarà il giocatore rivelazione di questa serie A. Adesso è un leader”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore e adesso opinionista di Dazn, ha risposto cosi alla domanda su chi potrà essere il giocatore rivelazione di quest’anno, queste le sue parole: “Il giocatore rivelazione di questa stagione per me sarà Nico Gonzalez. È cresciuto tanto nel suo percorso alla Fiorentina, ha acquisito leadership abbinata alla giusta confidenza con il nostro campionato per poter essere la sorpresa di questa serie A” conclude Stramaccioni.

