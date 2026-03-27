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Stramaccioni: “Kean ha giocato un’ottima partita: pochi palloni nel primo tempo, poi è stato decisivo”

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Stramaccioni: “Kean ha giocato un’ottima partita: pochi palloni nel primo tempo, poi è stato decisivo”

Redazione

27 Marzo · 15:53

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 15:53

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Andrea Stramaccioni commenta la prestazione di Moise Kean, autore del secondo gol contro l'Irlanda del Nord

L’Italia ritrova sorriso e concretezza superando 2-0 l’Irlanda del Nord al termine di una partita controllata con personalità, pur con qualche momento di difficoltà. A decidere la sfida sono le reti di Sandro Tonali e, soprattutto, di Moise Kean, protagonista con un gol di grande livello che chiude definitivamente i conti.

Al termine della partita, Andrea Stramaccioni ha commentato la prestazione di Kean: “Gli do un 7 per la prestazione. Nel primo tempo ha giocato pochissimi palloni ma è migliorato nella ripresa, nel complesso un’ottima partita”.

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