Stramaccioni imbarazza Dazn, costretto a scusarsi in diretta: “Mi sono fatto prendere dal momento”

In occasione del gol di Lautaro Martinez per il 2-0 di Inter-Bologna, Andrea Stramaccioni, ottimo commentatore di Dazn per le gare della Serie A, ha esclamato: “Lautaro l’ha presa talmente bene che si è potuto leggere per bene il nome Nike sulla palla, non si muove mai”. Dopo qualche minuto però Stramaccioni è stato costretto a correggersi, dopo essere stato richiamato dall’emittente per via del ricchissimo contratto che ha la Puma con la serie A: “Chiedo scusa per prima, mi sono fatto prendere dal momento, tutti sanno che i palloni della serie A sono della Puma e non della Nike”. Con buona pace di Puma, serie A e Dazn attenti a valorizzare il più possibile gli accordi.

