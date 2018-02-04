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Donadoni: “Non meritavamo di perdere, ripeto, non meritavamo di perdere. Non puoi perdere queste partite".

Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, a Mediaset ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ci è mancata concretezza sotto porta. Queste sono partite che non devi perdere e che non meriti di perder...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2018 17:34
Donadoni: “Non meritavamo di perdere, ripeto, non meritavamo di perdere. Non puoi perdere queste partite". - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Donadoni
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Donadoni
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Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, a Mediaset ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ci è mancata concretezza sotto porta. Queste sono partite che non devi perdere e che non meriti di perdere ma dobbiamo fare meglio in fase offensiva. Rimane il rammarico perché in queste partite devi portare a casa il risultato. Dobbiamo invertire la rotta e lavorare per tirare fuori qualcosa in più per far punti specie in partite come queste. Ripeto che oggi non meritavamo di perdere, anche la Fiorentina ha sofferto e dovevamo trovare la zampata per fare risultato. Oggi la Fiorentina arrivava con delle difficoltà ed è riuscita a vincere, noi contro l’Inter dobbiamo fare altrettanto”.

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