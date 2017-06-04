Mercato, idea Donsah dal Bologna: costa 5 milioni, per Donadoni quasi sempre una riserva...
Secondo le ultime voci di mercato provenienti da Bologna, il centrocampista Godfred Donsah sarebbe finito nel mirino di Pantaleo Corvino, pronto a formula un'offerta per portarlo a Firenze. Il costo d...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2017 16:05
Secondo le ultime voci di mercato provenienti da Bologna, il centrocampista Godfred Donsah sarebbe finito nel mirino di Pantaleo Corvino, pronto a formula un'offerta per portarlo a Firenze. Il costo del cartellino, per il mediano ghanese classe '96, poco utilizzato da Donadoni in stagione, si aggira intorno ai 5 milioni di euro.