Donadoni ha qualche dubbio tattico in vista di Firenze, il tecnico scioglierà le riserve nei prossimi giorni...

Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, il tecnico bergamasco Roberto Donadoni, è in cerca del miglior sistema di gioco per plasmare il suo Bologna e allo stesso tempo limitare la Fiorentina. I...

Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, il tecnico bergamasco Roberto Donadoni, è in cerca del miglior sistema di gioco per plasmare il suo Bologna e allo stesso tempo limitare la Fiorentina. I felsinei sono scesi in campo contro il Napoli schierando un 4-2-3-1 abbastanza spregiudicato, che alla lunga si è rivelato controproducente nonostante la gara molto intensa e combattuta. Solitamente i rossoblu prediligono una linea a tre a centrocampo contro avversari che giocano col trequartista (vedi Fiorentina), e le difficoltà emerse domenica spingerebbero proprio verso un 4-3-3. Altrimenti Donadoni potrebbe decidere di mantenere il modulo adottato contro il Napoli, preferendo però Saphir Taider a Erick Pulgar, disastroso nell'ultima uscita...