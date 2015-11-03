Notizie Modulo Fiorentina

Caos tattico Fiorentina: Pioli pronto a cambiare pelle per allontanare dubbi e ombre sul futuro
25 settembre 2025 08:35
Iachini conferma il 3-5-2 ? Squadra priva di esterni di attacco. Risposte dal mercato
06 settembre 2020 19:10
Malusci: "Non capisco quelli che vogliono cambiare modulo. Perfetti con il 3-5-2, mentre se inserisci la punta il problema..."
04 ottobre 2019 17:54
Corriere: verso la Lazio con il 3-5-2? Pioli studia la mossa a specchio...
03 ottobre 2018 10:54
PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...
10 dicembre 2017 12:04
PROBABILI FORMAZIONI: PIOLI NON CAMBIA UNA VIRGOLA, STESSO UNDICI DI UNA SETTIMANA FA...
10 dicembre 2017 11:36
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