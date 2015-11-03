Notizie Modulo Fiorentina

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Caos tattico Fiorentina: Pioli pronto a cambiare pelle per allontanare dubbi e ombre sul futuro

25 settembre 2025 08:35

Iachini conferma il 3-5-2 ? Squadra priva di esterni di attacco. Risposte dal mercato

06 settembre 2020 19:10

Malusci: "Non capisco quelli che vogliono cambiare modulo. Perfetti con il 3-5-2, mentre se inserisci la punta il problema..."

04 ottobre 2019 17:54

Corriere: verso la Lazio con il 3-5-2? Pioli studia la mossa a specchio...

03 ottobre 2018 10:54

PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...

10 dicembre 2017 12:04

PROBABILI FORMAZIONI: PIOLI NON CAMBIA UNA VIRGOLA, STESSO UNDICI DI UNA SETTIMANA FA...

10 dicembre 2017 11:36

Donadoni ha qualche dubbio tattico in vista di Firenze, il tecnico scioglierà le riserve nei prossimi giorni...

13 settembre 2017 12:08

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