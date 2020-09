Niente esterni di attacco, Iachini ha scelto il suo modulo?

Con la partenza di Sottil, le opzioni di attacco sulle fasce sono limitate e la scelta ricade sul solo Chiesa.

Ribery è un po’ troppo avanti con l’età per fare la fascia seppur solo in attacco.

Lirola, Venuti e Biraghi non sono degli attaccanti di fascia, anche se almeno lo spagnolo più di una volta ha dimostrato di essere molto utile anche in fase di attacco.

Quello che manca è un calciatore in grado di saltare l’uomo sulla fascia e creare superiorità numerica.

Negli ultimi minuti si è registrato un timido interesse per Taarabt, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Kouamè può giocare anche da esterno ed anche lo stesso Cutrone ma non sono veri e propri giocatori di fascia.

Se il mercato dovesse finire oggi sarebbe chiaro il messaggio di Iachini di voler continuare con il 3-5-2.

Anche se Chiesa dovesse partire per fare spazio ad uno come De Paul la sostanza non cambia, il mercato per come sta andando in questi giorni lascia presagire che Iachini almeno per il momento ha deciso di continuare con lo stesso modulo con il quale ha concluso il campionato.

Vedremo se il mercato di questi giorni ci darà qualche indicazione in più.

Francesco Pistola

LEGGI ANCHE : TMW, Fiorentina interessata a Taarabt, timido sondaggio viola. Concorrenza italiana