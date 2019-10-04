Malusci: "Non capisco quelli che vogliono cambiare modulo. Perfetti con il 3-5-2, mentre se inserisci la punta il problema..."

L'ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato di Fiorentina a Lady Radio, soffermandosi in particolare sulla chiave tattica. "Ora che è stata trovata una soluzione idilliaca con il 3-5-2 - commenta...

L'ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato di Fiorentina a Lady Radio, soffermandosi in particolare sulla chiave tattica. "Ora che è stata trovata una soluzione idilliaca con il 3-5-2 - commenta - non vedo perché andare a cambiare. La punta? Bisogna vedere, perché per mettere un centravanti vero devi togliere un esterno come Lirola o un centrocampista. Certe situazioni vanno vissute dall'interno per poterle capire appieno. Io per il momento non cambierei nulla".