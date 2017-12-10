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PROBABILI FORMAZIONI: PIOLI NON CAMBIA UNA VIRGOLA, STESSO UNDICI DI UNA SETTIMANA FA...

Stefano Pioli non cambia nulla rispetto alle ultime uscite e rilancia il suo undici 'tipo', con i principali quotidiani tutti d'accordo sugli interpreti che scenderanno in campo contro il Napoli al Sa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2017 11:36
PROBABILI FORMAZIONI: PIOLI NON CAMBIA UNA VIRGOLA, STESSO UNDICI DI UNA SETTIMANA FA... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Stefano Pioli non cambia nulla rispetto alle ultime uscite e rilancia il suo undici 'tipo', con i principali quotidiani tutti d'accordo sugli interpreti che scenderanno in campo contro il Napoli al San Paolo. Solito 4-3-3 con Sportiello a difendere la porta gigliata, davanti a lui la coppia ormai collaudata Astori-Pezzella, mentre sugli esterni agiranno Laurini a destra e Biraghi a sinistra. Linea mediana formata da tre uomini: Badelj farà da frangiflutti davanti alla difesa, con Benassi e Veretout ai suoi lati. Tridente d'attacco invariato e composto quindi da Théréau a sinistra, Chiesa a destra e Simeone come centravanti.

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Benassi, Badelj, Veretout, Chiesa, Simeone, Théréau.

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