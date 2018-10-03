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Corriere: verso la Lazio con il 3-5-2? Pioli studia la mossa a specchio...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che Pioli potrebbe varare un cambio modulo per affrontare la Lazio. L’idea sarebbe quella di schierarsi a specchio rispetto ai bianco celesti di Inzaghi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 10:54
Corriere: verso la Lazio con il 3-5-2? Pioli studia la mossa a specchio... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Il Corriere dello Sport in edicola oggi afferma che Pioli potrebbe varare un cambio modulo per affrontare la Lazio. L’idea sarebbe quella di schierarsi a specchio rispetto ai bianco celesti di Inzaghi, con un 3-5-2 in cui potrebbero trovare spazio dal primo minuto Laurini, Dabo e Mirallas.

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