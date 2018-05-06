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Furia Donadoni contro la Juventus: "Rugani era da rosso e c'è fallo di Khedira sul gol"

Il filone delle polemiche non si esaurisce certo con Inter-Juventus. Anche dopo la gara fra i bianconeri e il Bologna c'è un allenatore che se la prende con la direzione arbitrale. Donadoni, infatti,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2018 11:52
Furia Donadoni contro la Juventus: "Rugani era da rosso e c'è fallo di Khedira sul gol" -
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Il filone delle polemiche non si esaurisce certo con Inter-Juventus. Anche dopo la gara fra i bianconeri e il Bologna c'è un allenatore che se la prende con la direzione arbitrale. Donadoni, infatti, non è per nulla convinto o soddisfatto: "Come commento le scelte dell’arbitro? Dico solo che c’era un giocatore della Juventus che rientrando all’intervallo si lamentava del rigore che ci hanno concesso e questo fa riflettere, anche perché al massimo eravamo noi a doverci lamentare della mancata espulsione di Rugani. E sul gol di Khedira c’è una spinta su Keita".

Gazzetta.it

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