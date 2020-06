Formazione anti-Sassuolo, Iachini prova Chiesa falso nuove. Ai suoi lati Ribery e Ghezzal. Gli aggiornamenti

Secondo quanto riferisce l’emittente LadyRadio, si prospettano importanti novità di formazione in casa viola in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo: in attesa della rifinitura che andrà in scena questo pomeriggio alle 18:30 Iachini per affrontare la squadra di De Zerbi starebbe pensando a puntare su un 4-3-3 (quello già visto lunedì scorso contro il Brescia) con però non Cutrone prima punta ma Federico Chiesa, che rientrerà dalla squalifica e dovrebbe agire come vertice di riferimento in attacco in un tridente. Ai suoi lati dovrebbero giocare sia Franck Ribery (alla terza partita consecutiva da titolare) che Rachid Ghezzal, reduce da un’ottima prova all’Olimpico nel ruolo di mezzala (l’ex Leicester dovrebbe però essere spostato sulla fascia). Vedremo se nelle sedute di oggi e di domani mattina queste indiscrezioni di formazione verranno confermate.