Probabile formazione: Gollini in porta, Barak può partire dal 1’. Sulle corsie Ikone e Sottil

«Ragioniamo da Fenomeni». Il piano partita di Italiano per rallentare, se non fermare, la corsa del Napoli è riassunto in questa frase che profuma di aforisma, anche se il tecnico viola non è un pensatore. Ma un pragmatico stratega, come ha dimostrato in questo avvio di stagione, mescolando le carte, affidandosi alla certezza di avere una squadra (leggi rosa) da ’allungare’, dando fondo a tutte le risorse mentali, tecniche e fisiche. E dunque, contro i quadratissimi azzurri di Spalletti ci vorrà una partita da fenomeni che la Fiorentina ha nelle sue corde. Chissà se il ’tifoso’ Spalletti aspetta il debutto dal primo minuto di Barak, come filtrato nelle ultime ore. Ma Luciano da Certaldo, cuore viola e casacca azzurra, che segue la squadra per cui faceva il tifo sin da ragazzino in Fiesole, sa bene che il suo collega è capace di rivoltare come un calzino l’undici iniziale senza per questo perdere la propria identità.

Perché per stare nel «condominio per lo scudetto», come sottolineato proprio da Spalletti nel pre-gara, riferendosi alla Fiorentina, bisogna saper reagire ed essere pronti; anche e soprattutto nelle difficoltà. Si è sempre detto che in una serie di partite ravvicinate, la più complicata sotto il profilo delle energie fisiche è la terza, con gli allenatori spesso costretti ad aggiustamenti e artifizi tattici per restare competitivi. Figuriamoci la quinta, mettendo insieme le due sfide per affacciarsi splendidamente ai gironi di Conference League. Italiano deve contare gli effettivi, tenendo fuori dai convocati per infortunio Gonzalez e Ducan, con altri da valutare per i postumi delle tossine europee. Il nodo è proprio nel mezzo al campo, dove Amrabat tornerà a fare il metronomo, mentre i dubbi sono proprio per gli altri due della mediana. Maleh e Bonaventura sono stati iper utilizzati, ecco perché Mandragora potrebbe trovare spazio come esterno e dall’altra parte chance per Barak, nonostante un solo allenamento viola nelle gambe. Rischio calcolato, visto che l’ultimo arrivo si è sempre allenato con i suoi ex compagni dell’Hellas Verona. Tutti i rischi arrivano dagli avversari, ovviamente.

Perché la Fiorentina non è più una sorpresa, legittimando il suo status di ’certezza’ dopo aver chiuso i conti con la brillante stagione scorsa, approdando, come detto, stabilmente in Europa. «Squadra straripante che come l’anno passato abbiamo la sfortuna di affrontare all’inizio e in grandissima forma», ha ribadito Italiano che detta comunque la strada: «Giocare con lo spirito battagliero mostrato in Olanda». E ’Franchi’ farà la sua parte, non un particolare da poco. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MONTELLA VUOLE PICCHIARE BALOTELLI DOPO LA PARTITA, RISSA SFIORATA AL FISCHIO FINALE. IL VIDEO DELLA LITE