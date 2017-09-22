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Laurinì verso il forfait contro l'Atalanta, Eysseric ha possibilità di essere titolare

Il francese KO verrà sostituito da Gasar, il francese sarebbe pronto a sostituire il connazionale Thereau

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 21:15
Laurinì verso il forfait contro l'Atalanta, Eysseric ha possibilità di essere titolare - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno arrivano brutte notizie per quello che riguarda le condizioni di Laurini, uscito malconcio dall’Allianz Stadium nella sera di mercoledì. Il terzino francese non si è allenato oggi né in campo né in palestra, per lui solamente piscina. Difficile ipotizzare che possa recuperare per domenica sera, con il titolare che a questo punto sarà sicuramente Gaspar. Possibile vista l'età che Pioli conceda un turno di riposo a Thereau , con Eysseric che sarebbe pronto a sostituirlo.

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