Laurinì verso il forfait contro l'Atalanta, Eysseric ha possibilità di essere titolare

Il francese KO verrà sostituito da Gasar, il francese sarebbe pronto a sostituire il connazionale Thereau

Secondo quanto riportato da Radio Bruno arrivano brutte notizie per quello che riguarda le condizioni di Laurini, uscito malconcio dall’Allianz Stadium nella sera di mercoledì. Il terzino francese non si è allenato oggi né in campo né in palestra, per lui solamente piscina. Difficile ipotizzare che possa recuperare per domenica sera, con il titolare che a questo punto sarà sicuramente Gaspar. Possibile vista l'età che Pioli conceda un turno di riposo a Thereau , con Eysseric che sarebbe pronto a sostituirlo.