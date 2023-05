Arrivano notizie dal centro sportivo viola: Amrabat torna in gruppo, Cabral esce prima del previsto

Secondo quanto riportato da Radio Bruno la Fiorentina avrebbe recuperato Amrabat, ieri il marocchino era rientrato con i compagni e oggi ha svolto la seduta regolarmente con il gruppo. Buona notizia in vista della partita contro il Basilea e per il finale di stagione. Sempre secondo Radio Bruno anche Bonaventura sembrerebbe recuperato al 100% dopo lo spezzone di Salerno, l’ex Milan potrebbe partire titolare contro il Napoli.

Possibile una coppia Amrabat-Mandragora davanti alla difesa, dietro potrebbe partire Milenkovic vista l’assenza di Martinez Quarta per squalifica. Rimane il dubbio sull’altro centrale di difesa, Italiano potrebbe pensare a Ranieri per far riposare Igor in vista della Conference. Sugli esterni Italiano potrebbe far riposare Nico Gonzalez e Ikone e dare spazio a Kouame e Saponara.

In attacco l’impressione è che a Napoli giocherà Jovic per poi far giocare Cabral contro il Basilea, anche se il brasiliano quest’oggi, da quello che trapela, avrebbe terminato la seduta prima del resto della squadra, da verificare se per scelta o se per una condizione non ottimale.

BAIANO SU JOVIC: “STAGIONE INSUFFICIENTE A DIR POCO: NON BASTA TECNICA PER FARE L’ATTACCANTE DELLA FIORENTINA”