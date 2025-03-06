Radio Bruno annuncia: "Moreno favorito su Pongracic per completare il pacchetto difensivo viola contro il Panathinaikos"

Su Radio Bruno è stata ipotizzata la probabile formazione della Fiorentina in vista della gara di stasera contro il Panathinaikos

A Radio Bruno è stata ipotizzata dai corrispondenti ad Atene una formazione probabile della Fiorentina anche alla luce delle ultime parole di Palladino e degli allenamenti svolti. In porta il titolare sarà Terracciano al posto di De Gea poi difesa a 3 con Comuzzo, Ranieri e Moreno in vantaggio su Pongracic per il ruolo di terzo, mentre sulle fasce giocheranno Dodo e Gosens con Parisi in panchina. A centrocampo Fagioli farà il regista con ai suoi lati Mandragora e Richardson preferito a Cataldi. In attacco confermato il ritorno di Kean dal primo minuto accompagnato più da Beltran che da Zaniolo. In panchina anche Gudmundsson pronto a subentrare nella ripresa al posto di uno dei due in attacco.