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FORMAZIONE FIORENTINA: PABLO MARI IN DIFESA, MANDRAGORA NEL MEZZO, PARISI ESTERNO

La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo contro il Milan a San Siro. Gli undici viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2025 19:44
FORMAZIONE FIORENTINA: PABLO MARI IN DIFESA, MANDRAGORA NEL MEZZO, PARISI ESTERNO - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina di scena a San Siro dove la squadra viola affronterà il Milan alle 20.45. Palladino deve fare a meno di Gosens e Colpani, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi, Gudmundsson, Kean

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