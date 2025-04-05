FORMAZIONE FIORENTINA: PABLO MARI IN DIFESA, MANDRAGORA NEL MEZZO, PARISI ESTERNO
La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo contro il Milan a San Siro. Gli undici viola
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2025 19:44
Fiorentina di scena a San Siro dove la squadra viola affronterà il Milan alle 20.45. Palladino deve fare a meno di Gosens e Colpani, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi, Gudmundsson, Kean