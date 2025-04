Probabile formazione viola: “Fagioli potrebbe riposare un turno, scalpita Adli dall’inizio”

A Radio Bruno è stata ipotizzata una probabile formazione della Fiorentina che domani giocherà contro l’Empoli di D’Aversa ancora senza Moise Kean che, dovrebbe tornare lunedì per essere a disposizione con il Betis, e Dodo. Di conseguenza, Palladino dovrebbe confermare lo stesso modulo con De Gea in porta con la difesa titolare composta da Pablo Mari, Ranieri e Pongracic, mentre sugli esterni ci saranno Gosens e Folorunsho piuttosto che Parisi che dovrebbe fare staffetta con il tedesco non ancora al massimo della forma. Nel mezzo sicuri Cataldi e Mandragora mentre Fagioli potrebbe riposare con Adli e Ndour pronti a sostituirlo dopo le ultime prestazioni meno esaltanti. L’ex giocatore del PSG non è in lista Uefa e dovrebbe avere molto minutaggio domani, quindi si candida a essere tra i titolari, mentre in attacco confermata la coppia Gudmundsson e Beltran che sostituiranno ancora l’assente Kean.