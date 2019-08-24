Labaro Viola

CorSport, la probabile formazione contro il Napoli. Biraghi gioca nonostante sia in uscita. Ribery in panchina

Oggi sul Corriere dello Sport troviamo la probabile formazione viola che scenderà in campo alle 20.45 contro il Napoli. Sarà scelto il 4-3-3 da Vincenzo Montella con Dragowski in porta, Lirola, Milenk...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 10:13
CorSport, la probabile formazione contro il Napoli. Biraghi gioca nonostante sia in uscita. Ribery in panchina -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Napoli
Montella
Formazione
Condividi

Oggi sul Corriere dello Sport troviamo la probabile formazione viola che scenderà in campo alle 20.45 contro il Napoli. Sarà scelto il 4-3-3 da Vincenzo Montella con Dragowski in porta, Lirola, Milenkovic, Pezzella e Biraghi nonostante il terzino sia in uscita. A centrocampo giocheranno Pulgar, Badelj e Benassi. In attacco confermato il tridente visto contro il Monza in Coppa Italia, con Chiesa e Sottil ed a supporto di Boateng. Ribery sarà inizialmente in panchina.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok