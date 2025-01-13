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FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON A CENTROCAMPO, GUDMUNDSSON TITOLARE E BELTRAN IN PANCHINA

La Fiorentina scende in campo a Monza alle ore 20.45, Palladino deve fare a meno di Cataldi infortunato, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adlì, R...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2025 19:50
FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON A CENTROCAMPO, GUDMUNDSSON TITOLARE E BELTRAN IN PANCHINA - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo a Monza alle ore 20.45, Palladino deve fare a meno di Cataldi infortunato, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adlì, Richardson, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean

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