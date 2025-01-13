FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON A CENTROCAMPO, GUDMUNDSSON TITOLARE E BELTRAN IN PANCHINA
La Fiorentina scende in campo a Monza alle ore 20.45, Palladino deve fare a meno di Cataldi infortunato, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adlì, R...
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2025 19:50
La Fiorentina scende in campo a Monza alle ore 20.45, Palladino deve fare a meno di Cataldi infortunato, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adlì, Richardson, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean
LE PAROLE DI VIVIANO, IL SUO RACCONTO
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