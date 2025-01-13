Viviano: "Firenze è una piazza "pesante". Un giocatore chiese a Zoff di non giocare le partite di casa"

Viviano condivide un aneddoto emblematico che descrive il significato di indossare la maglia della Fiorentina

L'ex portiere viola, Emiliano Viviano, a TvPlay, ha spiegato cosa significa indossare la maglia della Fiorentina, soffermandosi sul rapporto tra giocatore-tifosi. Queste le sue parole:

"Giocare a Firenze è "pesante". Se la situazione non va bene, è difficile. Un giocatore chiese a Zoff di non giocare le partite di casa. E' una piazza pesante, perché è una città che per il 90% sono tutti tifosi della Fiorentina"

Tenerani rivela: “La Roma vuole prendere Kayode e può liberare Cristante per la Fiorentina”

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