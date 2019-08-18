I principali quotidiani sono tutti d'accordo con la probabile formazione che scenderà in campo in Coppa Italia

Secondo La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Repubblica, Corriere Fiorentino e La Nazione sarà la seguente la formazione della Fiorentina per la Coppa Italia: Dragowski, Lirola, Milenkovi...

Secondo La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Repubblica, Corriere Fiorentino e La Nazione sarà la seguente la formazione della Fiorentina per la Coppa Italia: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Benassi, Badelj, Pulgar, Sottil Boateng e Chiesa.