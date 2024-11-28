FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI KAYODE, COMUZZO E DODÒ TITOLARI. QUARTA A CENTROCAMPO
La formazione titolare della Fiorentina che scenderà in campo alle ore 21 per la quarta giornata di Conference League
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2024 19:50
Fiorentina scende in campo contro il Pafos, il mister viola deve fare a meno di Gudmundsson e Richardson infortunati con Adlì che è rimasto a riposo in vista dell'Inter. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina che scendere in campo allo stadio Franchi alle ore 21:
Terracciano, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi, Quarta, Mandragora, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè
LE PAROLE DI CASSANO SULLA FIORENTINA
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