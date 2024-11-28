Cassano: "Fiorentina e Lazio in lotta per la Champions, vedo Milan e Juventus fuori dalle prime 4"

L'ex giocatore barese ha parlato delle squadre in ottica Champions mettendo la Fiorentina tra le papabili al quarto posto

A Viva el Futbol Antonio Cassano ha parlato anche degli obbiettivi potenziali di Fiorentina e Lazio, le due sorprese del campionato per il barese, in ottica futura: "Per me Milan e Juve staranno fuori dalle prime 4, non le vedo in grado di lottare per il piazzamento Champions. Fiorentina e Lazio devono spingere perché possono crederci davvero, devono prendere il modello dell'Atalanta e provarci sul serio perché qualcuno delle grosse staranno fuori. Metto l'Inter che è la più forte in Italia poi il Napoli per tante ragioni e poi l'Atalanta, ma per il quarto posto Fiorentina e Lazio possono fare qualcosa di straordinario e di inatteso all'inizio. La Fiorentina ha un bel progetto e un allenatore che farà una carriera super, mi aspetto una stagione esaltante."

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